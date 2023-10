Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale ed ex Inter, ha così parlato dopo il match giocato contro l’Inghilterra

Luciano Spalletti, tecnico della Nazionale ed ex Inter, ha così parlato a Rai Sport dopo Inghilterra-Italia.

«E’ stata una partita con intenzioni giuste, ma troppo spesso si è condizionati da quello che è il risultato. Le ripartenze ci trovano in difficoltà, deve essere normale subirne se si vuole fare un calcio europeo e fisico a livello di quelli che sono ora club e nazioni che dicono e insegnano come stare in campo».

