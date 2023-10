Tommaso Baldanzi, trequartista dell’Empoli e obiettivo dell’Inter, ha parlato dopo la vittoria dell’Italia Under 21 contro la Slovacchia

Tommaso Baldanzi, obiettivo di mercato dell’Inter, ha così parlato a Rai Sport dopo il successo dell’Italia Under 21 sulla Slovacchia.

LE PAROLE – «Sì è una buona stagione, anche se in campionato si può fare meglio con l’Empoli. Sono state dette alcune cose non vere sul mio conto, io sono molto contento di essere rimasto a Empoli e soddisfatto di andare avanti con questo percorso, ci tengo tanto per i nostri tifosi. Voglio fare bene anche quest’anno e raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati».

L'articolo Calciomercato Inter, Baldanzi: «Dette cose non vere su di me» proviene da Inter News 24.

