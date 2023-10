L’attaccante dell’Inter Alexis Sanchez scenderà in campo dal primo minuto con il suo Cile ai danni del Venezuela. La situazione

Nella formazione del Cile che sfiderà il Venezuela all’Estadio Monumental de Maturin, ci sono delle novità importanti legate all’attaccante dell’Inter Alexis Sanchez.

Infatti il nerazzurro scenderà in campo dal primo minuto per affrontare al meglio la gara in casa. Staremo a vedere come si evolverà la situazione in questa sfida molto importante per quanto riguarda il Cile in questo periodo.

L’articolo Sanchez, l’attaccante dell’Inter titolare contro il Venezuela proviene da Inter News 24.

