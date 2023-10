Luciano Spalletti, commissario tecnico dell’Italia, ha così parlato prima della partita tra gli azzurri e l’Inghilterra. Le dichiarazioni

Luciano Spalletti, tecnico azzurro ed ex Inter, ha così parlato a Rai Sport in vista di Inghilterra-Italia.

«Giocare queste partite qui… Non è la gara comfort quella che dobbiamo giocare. Quella lì è la nostra fine, è la cosa che crea termine alle mie possibilità e i miei sogni. Devo essere nelle condizioni di superare l’ostacolo chiunque questo sia per andare a prendere il mio obiettivo. Io ho la possibilità dentro la gara di Wembley di qualificarmi. E’ fare qualcosa di forte la soluzione, non dobbiamo pensare alla prossima. Perchè chi dice che la prossima sia più abbordabile? Abbiamo la possibilità di far vedere chi siamo, il risultato per noi è fondamentale».

