Incredibile quanto accaduto in Inghilterra: per una svista dell’autista è stato infatti rinviato il match dell’Arsenal U18

Come riferito dal collega Jeorge Bird, la gara dell’Arsenal U18 contro il Brighton, prevista per oggi, è stata rinviata per un motivo alquanto singolare.

L’autista del pullman ha infatti sbagliato destinazione, recandosi a Bournemouth, accorgendosi troppo tardi dell’errore commesso. E a quel punto è stata inevitabile la decisione di non disputare il match.

