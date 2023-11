L’allenatore del Barcellona Xavi riconosce la grande forza della prossima avversaria della sua squadra.

Il Barcellona stasera affronterà fuori casa la Real Sociedad che si trova nel girone dell’Inter in Champions League. La squadra di San Sebastian sorprese i nerazzurri nella prima gara del girone mettendo sotto la squadra di Inzaghi per circa 80 minuti: Lautaro Martinez riuscì comunque con un guizzo nel finale a non far vincere gli spagnoli. In ogni caso la Real Sociedad è al comando del girone con 7 punti insieme all’Inter.

esultanza gol Lautaro Martinez

L’avversario

Xavi si è espresso così sulla forza della Real Sociedad in conferenza stampa. “La Real Sociedad è una realtà di livello Champions League. Sta facendo le cose molto bene, con lo stesso allenatore, da qualche anno. A livello di gioco, intensità, di tutto. Gioca molto bene a calcio, però noi abbiamo intenzione di reagire dopo la sconfitta col Real; abbiamo tanta rabbia in corpo, dobbiamo fare un reset in un campo complicato”.

Sull’ex Barcellona Takefusa Kubo

Kubo è cresciuto nel settore giovanile del Barcellona anche se è stato lasciato andare probabilmente a causa di qualche giudizio affrettato; ecco le parole dell’ex centrocampista. “È uno che fa la differenzia. È in un momento straordinario. Segna gol, fa assist… Dobbiamo stargli addosso, avere sempre l’aiuto difensivo. Ha un livello alto. Non ero nel club in quel momento, non so cosa sia successo, ma succedono spesso queste situazioni di giocatori che secondo noi non sono all’altezza del Barça e poi esplodono fuori“.

