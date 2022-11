L’Inghilterra dovrà fare a meno di Reece James per i Mondiali in Qatar, l’esterno del Chelsea non ha recuperato dall’infortunio al ginocchio

Southgate dovrà fare a meno del terzino dei Blues per la rassegna iridata visto l’infortunio che lo tiene fuori ormai da metà ottobre.

L’articolo Inghilterra, niente Mondiale per Reece James del Chelsea: le ultime proviene da Calcio News 24.

