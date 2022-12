Gareth Southgate resta sulla panchina dell’Inghilterra anche dopo i Mondiali in Qatar: il comunicato ufficiale della Federazione

Southgate resta sulla panchina dell’Inghilterra anche dopo i Mondiali in Qatar:

LA NOTA – “Siamo lieti di confermare che Gareth Southgate continuerà come allenatore dell’Inghilterra e guida la nostra campagna per Euro 2024. Gareth e Steve Holland hanno sempre avuto il nostro pieno sostegno, ora inizia la nostra pianificazione per l’Europeo”.

il tweet della Federazione inglese.

