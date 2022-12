Le parole di Gareth Southgate, CT dell’Inghilterra, dopo la sconfitta contro la Francia al Mondiale 2022 in Qatar

Gareth Southgate ha commentato la sconfitta della sua Inghilterra nei quarti di finale del Mondiale contro la Francia.

PAROLE – «La prestazione è stata all’altezza delle aspettative, ma le partite si decidono con i gol. Ho appena detto ai miei giocatori che non potevano dare di più, è stata una sfida molto equilibrata e decisa da piccoli episodi. Sono orgoglioso del percorso fatto nel torneo: si vince e si perde come squadra, abbiamo subito due reti e sprecato alcune occasioni. Kane? E’ un giocatore incredibile e molto affidabile, senza i suoi gol non saremmo mai arrivati qui. Nei momenti importanti, ci siamo fatti trovare quasi sempre al posto giusto: siamo venuti qui in Qatar per provare a vincere il torneo e credevamo di potercela fare, abbiamo una squadra che avrebbe potuto conquistare il Mondiale. Futuro? Dopo ogni torneo, ci siamo sempre riuniti per riflettere sul prosieguo della collaborazione. Adesso c’è bisogno di un po’ di tempo per assicurarci che tutti prendano le decisioni corrette».

L’articolo Inghilterra, Southgate: «Futuro? Ho bisogno di tempo» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG