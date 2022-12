L’avvocato Michela Montanari parla a Tuttojuve della Juventus, ecco cosa dice sulla Juventus nella situazione giudiziaria.

Sono queste le parole di Michela Montanari avvocato sportivo che su Tuttojuve parla della Juventus: “La questione legata agli stipendi dei calciatori durante il lockdown potrebbe portare a una riapertura dell’inchiesta da parte della Procura Federale, con tutte le eventuali conseguenze del caso. Esperti di diritto sportivo stanno quasi litigando pensando al tipo di sanzioni sportive possibili. In chiave articolo 31 della giustizia sportiva molto dipenderà dall’entità delle perdite aggiuntive contestate.“

Conclude così: “Nel caso fossero appurate, le stesse dovrebbero essere influenti e determinanti ai fini dell’iscrizione al campionato in corso 2022-23. Se così non fosse, le sanzioni applicate sarebbero limitate a una multa e a una semplice inibizione dei membri coinvolti nell’eventuale illecito, che sono gli stessi che si sono già dimessi in maniera precauzionale per non ledere il lavoro della parte sportiva, alle prese con una stagione, quella in corso, già abbastanza complicata“.

