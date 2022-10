Sono queste le parole di Andres Iniesta, ex calciatore del Barcellona che parla in una intervista alla Gazzetta dello Sport dell’Inter.

Andres Iniesta parla intervistato alla Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista del Barcellona parla così della sfida della sua ex squadra contro l’Inter: “Un risultato molto molto negativo per il Barcellona viste le conseguenze che porta con sé per il ritorno. Le partite con l’Inter sono sempre appassionanti e difficili. E succede sempre, o quasi sempre, di tutto. Ci sono dei momenti nei quali esprimi la tua delusione. A mio parere le giocate di cui si parla sono state chiare, e vista l’importanza della partita quando le decisioni ti colpiscono negativamente accusi il colpo.“

Champions League

Conclude così l’ex calciatore dei blaugrana: “È vitale che il Barcellona possa vincere per restare vivo nella competizione. È una partita cruciale. L’Inter ha una grande squadra e per il Barcellona sarà complicato. La Champions è una competizione di dettagli, se sbagli paghi, ma il Barcellona ha una grande opportunità di tornare a fare un bel passo avanti. E spero ci riesca.“

