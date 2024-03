Dopo Lazio Milan, Pulisic è finito nel mirino degli insulti social per mancato fair play. Pioli lo ha difeso così in conferenza stampa

In conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League tra Milan e Slavia Praga, valido per gli ottavi di finale di andata della competizione, Stefano Pioli ha difeso così Christian Pulisic dopo gli insulti social in seguito a Lazio Milan

PULISIC – «Non deve essere difeso, tutelato, ma la storia parla per lui. I social sono diventati uno sfogo di maleducazione, di insulti, ma ha tutto il nostro sostegno. È troppo più in alto degli altri comunque».

LE PAROLE DI PIOLI IN CONFERENZA STAMPA ALLA VIGILIA DI MILAN SLAVIA PRAGA

The post Insulti Pulisic dopo Lazio Milan, Pioli non ci sta: «Social diventati uno sfogo di maleducazione! Ha il nostro sostegno» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG