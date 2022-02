Altro episodio increscioso a Bergamo durante Atalanta-Fiorentina di Coppa Italia giocatasi ieri pomeriggio.

Ieri alle 18 la Fiorentina ha battuto l’Atalanta per 3-2 eliminandola dalla Coppa Italia; ma durante la partita ci sono stati cori razzisti rivolti verso il portiere della squadra ospite, il capano Pietro Terracciano. Lo rivela il difensore Lorenzo Venuti tramite un post su Facebook che recita così.

Dusan Vlahovic

“Purtroppo il razzismo esiste anche tra persone della stessa nazionalità. Stasera è stata una vergogna ma TU da signore quale sei non hai reagito e come sai fare meglio hai risposto in campo, vincendogli in faccia. Sei un esempio Pietro Terracciano“. Purtroppo non è la prima volta che succede a Bergamo, infatti pochi mesi fa cori razzisti sono stati indirizzati a Vlahovic e Dzeko.

