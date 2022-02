È molto amareggiato Maurizio Sarri al termina di Milan-Lazio di Coppa Italia che ha visto ila tracollo dei biancocelesti sconfitti per 4-0.

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri commenta così il 4-0 subìto in Coppa Italia: “Eravamo spenti, credo che il problema sia stato fisico. E’ da un po’ di tempo che facevamo buone prestazioni e continue ma oggi siamo tornati agli antichi difetti”.

Ciro Immobile

“Gli alti e bassi non c’erano più stati, era una gara in cui mi aspettavo delle difficoltà, a San Siro contro il Milan si può anche perdere ma mi aspettavo una prestazione diversa proprio perché questo mi sembrava un momento di brillantezza, questa partita mi lascia l’amaro in bocca, ora speriamo di risollevarci al più presto. Questa è una squadra diversa dal mio Napoli ma noi dobbiamo trovare la nostra dimensione, questa gara non fa testo, non possiamo pensare di essere questi perché venivamo da una bellissima prestazione“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG