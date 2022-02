Il portiere del Milan sta incantando tutti per la continuità di rendimento. Donnarumma è il passato.

Ai microfoni di Sportmediaset ha parlato il portiere del Milan Mike Maignan dopo il successo contro la Lazio: “Il derby è molto importante per Milano, per noi era importante anche per la classifica. Ieri abbiamo giocato con la giusta mentalità, abbiamo giocato con intensità e abbiamo vinto la partita. La Coppa Italia è una competizione importante per noi”.

“Sono molto esigente, per un portiere i dettagli sono fondamentali. Io cerco di fare al meglio il mio lavoro”. Inevitabile un paragone con un grande ex: “Io non sono venuto per far dimenticare Gigio, ma per fare il mio lavoro”. Maignan sa cosa vuole ed è pronto a dare tutto per i colori rossoneri.

