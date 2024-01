Insulti razzisti Maignan, Zoro non ci sta: «Cioffi? Ha sbagliato, uomo senza personalità». Le parole dell’ex calciatore

Marc Zoro, ex difensore ivoriano e vittima di insulti razzisti nel 2005, ha commentato l’episodio che ha visto protagonista Maignan in Udinese-Milan a La Gazzetta dello Sport.

PAROLE – «Un uomo senza personalità, e qui mi fermo. Mi viene in mente Ancelotti, che dopo un caso simile disse che sarebbe stato impossibile parlare di pallone. Cioffi ha sbagliato, non bisogna minimizzare. Ha avuto un atteggiamento da debole. Dovrebbe far capire ai suoi tifosi la gravità del fatto. Questi atteggiamenti sono parte integrante del problema».

