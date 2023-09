L’Inter non ha ancora preso gol in questo avvio di Serie A: un record nei top 5 campionati europei, con solo il Galatasaray a reggere il confronto

Dopo il 4-0 alla Fiorentina l’Inter arriva alla sosta con 0 gol subiti in questo avvio di campionato. Si tratta di un record tra i top 5 campionati europei.

Non soltanto tra i principali, perchè allargando lo sguardo, c’è solo il Galatasaray in Europa ad aver ancora mantenuto la porta blindata come i nerazzurri.

