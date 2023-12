Inter 2023, aprile ad alta tensione: doppio incrocio con Juve e Benfica. Riviviamo l’anno nerazzurro

Aprile , mese davvero decisivo per l’anno dell’Inter, con partite quasi iconiche ed episodi che si ricorderanno per tantissimo tempo.

Da ricordare sicuramente la doppia sfida di Coppa Italia contro la Juventus in semifinale: andata allo Stadium 1-1 con il tanto contesto rigore di Lukaku, con annessi cori per lui ed il ritorno deciso da Dimarco, che porta i nerazzurri in finale. Discorso diverso in Champions League, dove nel doppio incrocio col Benfica, Lisbona viene espugnata dai gol di Barella e Lukaku, per poi terminare in un pirotecnico 3-3 a San Siro, che permette ai nerazzurri di passare il turno e giocarsi la finale contro i cugini del Milan.

L’articolo Inter 2023, aprile ad alta tensione: doppio incrocio con Juve e Benfica proviene da Inter News 24.

