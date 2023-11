Inter, 3 punti per eguagliare un record: Inzaghi può pareggiare Mou, ex allenatore dei nerazzurri

Obiettivo 3 punti per l’Inter di Inzaghi, che domani farà visita all’Atalanta al Gewiss Stadium, per eguagliare un record.

I nerazzurri hanno conquistato 25 punti finora in questo campionato; con una vittoria, ne otterrebbero almeno 28 dopo le prime 11 gare in una stagione di Serie A per la quarta volta nell’era dei tre punti a vittoria (28 nel 2009/10, 29 nel 2017/18 e 28 nel 2019/20).

L’articolo Inter, 3 punti per eguagliare un record: Inzaghi può pareggiare Mou proviene da Inter News 24.

