Sembrava toccasse all’iraniano giocare dal primo minuto ma quasi sicuramente stasera all’U-Power Stadium sarà il Toro ad iniziare il match.

In vista di un calendario fitto di impegni, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, si trova davanti a decisioni cruciali riguardo la formazione da schierare. La squadra nerazzurra, dopo aver riaccolto i giocatori impegnati con le rispettiva nazionali, si appresta a continuare il suo cammino nella stagione calcistica con partite di alta tensione all’orizzonte. In questo scenario, le scelte di formazione diventano strategiche non solo per la gestione della condizione fisica dei giocatori, ma anche per mantenere un’alta competitività in campo.

Lautaro Martinez e Marcus Thuram

Esclusione inattesa

La considerazione di lasciare in panchina Lautaro Martinez a favore di Mehdi Taremi per l’incontro di stasera con il Monza sembrava inizialmente una mossa per preservare l’argentino in previsione degli impegni ravvicinati con squadre del calibro di Manchester City e Milan. Tuttavia, le condizioni fisiche di Taremi, rientrato con un piccolissimo affaticamento dagli impegni con la nazionale iraniana, e la determinazione di Lautaro di segnare il suo primo goal in campionato hanno portato a una revisione delle strategie iniziali; è quanto riporta la Gazzetta dello Sport.

No al turnover

Contrariamente alle aspettative, la formazione dell’Inter nel reparto offensivo, dunque, potrebbe non subire grossi stravolgimenti. La voglia di Lautaro Martinez di lasciare il segno e l’efficacia dimostrata da Marcus Thuram nelle prime uscite rendono la ThuLa una scelta difficile da ignorare per Inzaghi.

