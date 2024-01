Repubblica analizza la grande vittoria dell’Inter in casa del Monza: l’analisi del quotidiano

«L’Inter impone la legge del più forte» è il commento di Repubblica sulla vittorai dei nerazzurri.

Lautaro viaggia a un gol a partita. I nerazzurri stanno disputando il secondo campionato migliore della loro storia, dopo quello del 2006/07 con Mancini in panchina. E andando in gol per la 28ª gara di Serie A di fila, rafforzano non solo il primato in classifica, ma anche quello di miglior attacco: 49 gol fatti a fronte di solo 10 subiti

L’articolo Inter, a Monza la squadra ha imposto una dura legge proviene da Inter News 24.

