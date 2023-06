Pranzo organizzato dall’ECA dove sono stati presenti anche i dirigenti dell’Inter, oltre al presidente del PSG

Come sottolineato oggi da Sky Sport, è stato organizzato dalla ECA un pranzo in vista della finale di Champions League tra Manchester City e Inter: in cui erano presenti i dirigenti dei club.

Ospiti anche i dirigenti Marotta e Antonello, che hanno avuto modo di parlare anche con l’organizzatore del pranzo, oltre che presidente del PSG Nasser Al Khelaifi.

L'articolo Inter, a pranzo con Al-Khelaifi. Presenti anche Marotta e Antonello proviene da Inter News 24.

