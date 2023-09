Come fa notare gazzetta.it, Nicolò Barella appare sottotono con la maglia dell’Inter, ben lontano dal candidato al Pallone d’Oro delle precedenti prestazioni.

Ecco l’analisi della Rosea, che passa in rassegna i numeri del rendimento in calo del nerazzurro.

INTER E BARELLA- «Ancora a secco di gol e assist il 26enne non è finora riuscito a raggiungere i picchi che solitamente illuminano la squadra più volte a stagione e che di fatto lo hanno elevato a pilastro dell’Inter nel giro di quattro anni abbondanti: il dato stride in confronto alla passata stagione, per esempio, in cui sfiorò la “doppia doppia”, considerando tutte le competizioni.

Un totale di 9 gol e 10 assist a condensare in qualche numero la sua efficacia offensiva. Finora Barella ha messo a disposizione della squadra le sue qualità e si è reso utile in più frangenti, ma ancora non ha ingranato la marcia più alta.

Da Barella ci si aspetta qualche giocata da campione, la presenza continua nella partita e gli strappi in grado di fare impazzire i tifosi. Quella capacità di unire qualità e garra ad alta velocità può diventare fondamentale per dare l’esempio ai compagni e per espellere le tossine del primo inciampo.

Serve confermare che il passo falso sia solamente un… passo falso. Non è un segreto che quando “gira” Barella, “gira” tutta la squadra: Nicolò ha già riposato contro l’Empoli e tra Salernitana e Benfica è probabile che vada verso una doppia titolarità.

Il 26enne può essere l’antidoto alla superficialità nata dalla sbornia post-derby, ma serve in versione extraterrestre, quella talmente luminosa da costringere il club a difendersi dai ricchi assalti degli sceicchi»

