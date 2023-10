L’Inter si conferma molto attenta ed attiva per le iniziative rivolte alle proprie Academy: ecco l’esperienza vissuta da quella del Chile

Bellissima esperienza organizzata dal club nerazzurro per l’Inter Academy Chile, ospite in questi giorni a Milano per una internship nerazzurra. Di seguito il comunicato del club.

È stata un’esperienza immersiva nel mondo Inter quella che ha vissuto la delegazione di Inter Academy Chile in occasione dell’internship nerazzurra a Milano. Nell’ultima settimana si sono alternate una serie di attività che hanno preso il via martedì 24 ottobre con la visione delle partite di UEFA Youth League e UEFA Champions League di U19 e Prima Squadra contro il Salisburgo. Il fulcro delle esercitazioni sul campo si è concentrato al KONAMI Youth Development Centre dove i giovani calciatori hanno preso parte a sessioni di lavoro per un momento di formazione tecnica coordinato dallo staff Academy con il Settore Giovanile per il quale è sceso in campo anche Ivan Zamorano. Parallelamente alla parte pratica, i ragazzi hanno avuto l’occasione di conoscere da vicino i portieri dell’Inter di Rita Guarino, Francesca Durante e Alessia Piazza e due ragazzi dell’U17 nerazzurra, Zarate Hidalgo e Hugo Gomez.

Tra i tanti incontri che hanno permesso alla delegazione cilena di vivere a 360° l’universo nerazzurro c’è anche quello con Alexis Sanchez, che al termine del successo contro la Roma ha conosciuto i ragazzi e ha posato per alcune foto ricordo chiudendo in maniera perfetta una giornata incredibile trascorsa a San Siro. Diversi i momenti speciali che hanno coinvolto anche tre soci dell’Inter Club Chile, come la visione del warm-up da bordocampo e la condivisione di una sfida esaltante decisa dal gol di Marcus Thuram.

Ad arricchire le attività dell’internship tecnica di Inter Academy Chile, la visita nell’Inter HQ di viale della Liberazione, dove i ragazzi hanno avuto anche l’opportunità di partecipare al Trophy Room Tour, un momento alla scoperta della società e della storia del Club.

L’articolo Inter Academy Chile, internship nerazzurra a Milano: il comunicato proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG