L’esterno nerazzurro dovrebbe estendere il contratto attuale con il club meneghino; la trattativa procede per il verso giusto.

L’Inter non sta tralasciando nulla in materia di rinnovi contrattuali, i dirigenti sono al lavoro per non trovarsi nuovamente a che fare con un “caso Skriniar“.

Henrikh Mkhitaryan

Le ultime

L’esterno ha fatto tutta la trafila dalla Primavera alla Prima Squadra passando per vari prestiti in Italia e all’estero. Il suo sogno è sempre stato quello di giocare nell’Inter e la società sta lavorando per adeguare il suo stipendio ad uno status che continua a crescere; molti lo considerano uno dei migliori interpreti del ruolo. L’ex Hellas Verona ha un contratto fino al 2026 che prevede uno stipendio di 2 milioni a stagione; la Gazzetta dello Sport riporta che l’intesa per il prolungamento è molto vicina e la firma potrebbe arrivare già nelle prossime settimane o comunque al massimo entro fine anno. Dimarco dovrebbe guadagnare 4 milioni di euro a stagione con ingaggio a salire di anno in anno; se così fosse non sarà uno dei più pagati della rosa (Lautaro, Thuram e Calhanoglu sono a 6).

I prossimi

Il lavoro di Marotta e Ausilio non finisce affatto qui: ci sono poi le situazioni riguardanti Mkhitaryan e Dumfries i cui contratti scadono rispettivamente a giugno e nel 2025. La questione dell’armeno quindi richiede una certa urgenza anche se l’ex Roma è molto contento a Milano. Lautaro Martinez è un caso a parte di cui già si sta discutendo: la società probabilmente dovrà sforare il tetto ingaggi che ammonta a 6 milioni a stagione.

