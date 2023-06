Inter, accordo da 30 milioni per il main sponsor. Qatar Airways in pole rispetto a Turkish Airlines

La strada verso Istanbul ha acceso i fari sull’Inter che ha potuto così mettere una pezza, per esempio, ai 25 milioni persi a causa dell’inadempienza dello sponsor DigitalBits. Contro il City sulla maglia dell’Inter comparirà la scritta Paramount+ che verserà nella casse nerazzurre quasi 5 milioni solo per la finale di Champions (e la stessa cifra verrà poi immessa per la stagione ’23-24 come retro sponsor).

E la caccia al main partner per la prossima annata presto si concluderà con un accordo intorno ai 30 milioni con una compagnia area (Qatar Airways in pole rispetto a Turkish Airlines). A riportarlo è Tuttosport.

L’articolo Inter, accordo da 30 milioni per il main sponsor. Qatar Airways in pole su Turkish Airlines proviene da Inter News 24.

