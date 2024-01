I dirigenti nerazzurri stanno lavorando con il giusto impegno e senza particolare fretta per il prolungamento del capitano, l’ultimo di una lunga serie.

L’Inter non ha granché da fare sul mercato a questo punto della stagione. La trattativa per Buchanan si è conclusa abbastanza presto ed il canadese dovrebbe essere convocato per il match di sabato sera col Monza; molti rinnovi urgenti sono stati siglati a fine dicembre, quelli di Mkhitaryan, Dimarco e Darmian. Ora quindi l’attenzione è quasi tutta sul campo, con la Juventus che non molla la presa sui nerazzurri in campionato.

Lautaro Martinez

Passi avanti

Si pensava che anche il rinnovo di Lautaro Martinez dovesse arrivare alla fine dell’anno scorso ma così non è stato: problemi però non sembrano essercene, solo che si tratta di un contratto molto importante e quindi nulla va lasciato al caso. L’Inter ha giustamente optato di scavalcare il limite prefissato per gli ingaggi visto che il numero 10 già guadagnava il massimo, 6 milioni a stagione. Il suo contratto attuale scade nel 2026, da qui la poca necessità di avere fretta, mentre il nuovo sarà di 2 anni più lungo.

Gli aggiornamenti

Sky Sport sostiene che tra le parti c’è un’intesa di massima per un rinnovo fino al 2028 con ingaggio di 8 milioni di euro a stagione; l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare entro fine mese. Ci sono da limare solo alcuni dettagli e poi la questione potrà dirsi risolta: se il nuovo contratto verrà rispettato Lautaro Martinez sarà stato in nerazzurro per 10 anni essendo arrivato nel 2018.

L’articolo Inter: accordo di massima con Lautaro Martinez ma per l’annuncio del rinnovo manca ancora qualcosa proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG