Il centrocampista neroverde che ieri si è visto annullare il primo goal in nazionale per un fuorigioco millimetrico rischia di essere il primo acquisto dei nerazzurri.

L’Inter è vicinissima all’acquisto di Davide Frattesi del Sassuolo, centrocampista monitorato a lungo anche nella primavera dell’anno scorso. I dirigenti delle due società si sono incontrati a cena nei giorni scorsi e hanno trovato un’intesa di base sulla valutazione di 35 milioni di euro.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport i nerazzurri lo prenderanno in prestito oneroso con obbligo di riscatto ed inseriranno nell’operazione il cartellino di Samuele Mulattieri che sarà contro-riscattato dal Frosinone. L’operazione però non può essere ufficializzata perché l’Inter ha prima bisogno di effettuare una cessione remunerativa. Fino ad allora altre pretendenti come Juventus e Milan possono inserirsi come capitato l’anno scorso per Bremer finito appunto ai bianconeri.

