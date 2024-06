L’Inter avrebbe raggiunto un’intesa verbale per Martinez del Genoa come vice Sommer. Al vaglio ora le contropartite al Grifone.

Nel panorama calcistico italiano, le trattative per i trasferimenti dei giocatori sono sempre al centro dell’attenzione, soprattutto quando riguardano club blasonati. Una delle notizie che sta animando il mercato estivo vede protagonisti l’Inter e il Genoa, con al centro Josep Martinez, portiere spagnolo le cui prestazioni non sono passate inosservate. Le due società hanno raggiunto un’intesa verbale per il trasferimento del giocatore, delineando i contorni di un’operazione che potrebbe rivelarsi molto interessante per entrambe le parti coinvolte.

Intesa raggiunta

Le trattative tra l’Inter e il Genoa per Martinez hanno fatto un significativo passo avanti, secondo quanto riferito da fonti vicine alla negoziazione. L’accordo verbale tra le due squadre prevede ancora la definizione di alcuni dettagli, ma il quadro generale dell’operazione sembra essere già ben chiaro. Questo trasferimento potrebbe rivelarsi un’ottima mossa per l’Inter, sempre alla ricerca di talenti in grado di rafforzare il proprio organico.

Josep Martinez

Dettagli economici dell’operazione

L’Inter ha formulato un’offerta che si aggira attorno ai 10 milioni di euro più bonus, una proposta che il Genoa sembra aver accolto con favore. Tuttavia, l’operazione include anche una contropartita tecnica: uno tra Gaetano Oristanio, Martín Satriano, Pio Esposito e Mattia Zanotti potrebbe infatti approdare al Genoa come parte dell’accordo. Nonostante questa possibilità, l’Inter si è mostrata intenzionata a mantenere la possibilità di riacquistare il giocatore in futuro, una mossa strategica per salvaguardare i propri interessi a lungo termine.

Le abilità del portiere spagnolo saranno messe alla prova in una nuova realtà, mentre l’Inter dimostra ancora una volta la propria capacità di muoversi con strategia sul mercato, assicurandosi non solo un talento in grado di rinforzare la rosa ma anche condizioni contrattuali favorevoli per il futuro. Resta da vedere come si evolveranno i dettagli ancora in sospeso, ma ciò che è certo è che questo trasferimento è destinato a lasciare un segno.

L’articolo Inter, accordo verbale con Martinez: si studiano le contropartite proviene da Notizie Inter.

