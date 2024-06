I due centrocampisti dell’Inter oggi si sono allenati in gruppo e hanno risolto i rispettivi problemini fisici.

L’Italia domani sera affronterà l’Albania nella prima gara di Euro 2024 e Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa di alcuni singoli. “Mancini è uno che ha più esperienza, esperienza vuol dire aver preso più decisioni di un altro. L’esser costretto a decidere ti aiuta, però anche Bastoni può essere un leader. Poi gente come Buongiorno e Calafiori hanno la stoffa di coloro che vogliono arrivare e giocare a livello top, gli si legge negli occhi: sono due ragazzi serissimi. Ma la verità è che noi abbiamo a che fare con una squadra serissima, in questi pochi giorni mi hanno fatto vedere il lavoro corretto perché loro riescono a percepire e a sorbire molte più cose rispetto a ciò che accade in un lavoro di club. Noi saremo quelli che vogliamo essere”.

Luciano Spalletti

Le condizioni di Barella

Dovrebbero giocare dal primo minuto gli interisti Dimarco, Bastoni e Frattesi mentre il commissario tecnico ha parlato così delle condizioni di Barella, vittima di un affaticamento muscolare la settimana scorsa. “Lui ieri ha fatto tutto, c’è oggi quando si rifarà un po’ di allenamento. Si ascoltano anche le sue sensazioni, lui ha già avuto un problemino simile e poi in quel caso lì ha sviluppato la gara che doveva fare. Ciò che conta molto è il parere dei medici perché i calciatori vogliono sempre giocare. Però tutto a ieri sera lascia prevedere che lui sarà a disposizione”. L’interista oggi si è allenato in gruppo e dovrebbe essere titolare domani sera a Dortmund.

