La procura di Milano ha aperto un fascicolo su Inter e Roma per il caso plusvalenze. Ecco cosa rischia il Club.

La Procura di Milano ha avviato un’inchiesta conoscitiva, al momento priva di specifiche accuse o indagati, relativa a un’estrazione dell’indagine principale sulle plusvalenze che riguardava gli ex dirigenti della AS Roma. Questa mossa segue la trasmissione di documenti da parte dei magistrati di Roma, che hanno identificato possibili anomalie nelle comunicazioni relative alle operazioni di mercato del 2018 tra l’Inter e la Roma, coinvolgendo i calciatori Nainggolan, Santon e Zaniolo. Tale fascicolo è ora gestito dalla Procura milanese, in virtù della competenza territoriale legata all’Inter.

Contesto dell’indagine

Gli atti in questione sono stati recentemente trasferiti a Milano, dove il procuratore Marcello Viola ha affidato la gestione del caso al pm Giovanni Polizzi. Questo fascicolo si concentra su un segmento specifico dell’indagine più ampia sulle plusvalenze nel calcio italiano, che ha già visto Roma come protagonista di altre indagini. La necessità di trasferire questa porzione del dossier a Milano deriva dall’envolvimento dell’Inter, club milanese, negli scambi di giocatori sotto esame.

Dario Baccin

Precedenti e sviluppi attuali

Prima di questo nuovo fascicolo, la Procura di Milano aveva già esplorato questioni simili relative alle plusvalenze, in particolare per quanto riguarda l’Inter. Nell’agosto del 2022, ad esempio, i pm Polizzi e Giovanna Cavalleri avevano concluso un’indagine, richiedendo l’archiviazione per mancanza di prove di condotte illecite da parte dell’Inter o dei suoi dirigenti. L’investigazione allora conclusa concentrava sulla correttezza delle operazioni legate alle cessioni di alcuni giocatori durante le stagioni 2017/2018 e 2018/2019, senza rilevare irregolarità nei bilanci presentati dal club.

Prospettive future

Con l’apertura di questo nuovo fascicolo, la Procura di Milano si immerge nuovamente nelle delicate dinamiche delle plusvalenze nel calcio, un tema di crescente interesse nell’ambito sportivo e giudiziario. Al momento, nonostante la mancanza di specifiche accuse o di indagati, l’indagine potrebbe portare a nuove valutazioni sulle pratiche di bilancio dei club coinvolti e, più in generale, su come queste pratiche influenzano la trasparenza e la correttezza delle operazioni nel calcio italiano. Le implicazioni per l’Inter, a seguito delle indagini precedenti che non hanno riscontrato irregolarità, restano da vedere all’interno di questo nuovo contesto investigativo.

L’articolo Caso plusvalenze, aperto fascicolo sull’Inter: ecco il rischio per il Club proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG