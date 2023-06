Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, ha parlato dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il City

Francesco Acerbi ha parlato in conferenza stampa a Coverciano dopo il ko dell’Inter in finale di Champions.

IL MESSAGGIO – «Bisogna essere comunque orgogliosi di quanto fatto, però c’è un po’ di amarezza. Le finali bravi, bravi… ma se non alzi il trofeo non c’è nulla scritto e questo un po’ ti rode. Anche perché la mia sensazione dal campo era che ci è mancata la consapevolezza che davvero potevamo far male a questo City. Si parlava troppo di quanto era forte e questo un po’ inconsciamente l’abbiamo pagato. Anche il City aveva timore di noi, abbiamo fatto di tutto per far sì che la Champions andasse a Milano… Peccato, grande rammarico. E’ un anno importante per l’Italia, non è mai successa una cosa del genere. Se è l’inizio di qualcosa non lo so… Il campionato inglese è il più forte in questo momento, ma noi siamo l’Italia, un paese con tanti giocatori forti, tanti giovani che possono giocare. A dimostrazione che il calcio italiano è ancora di ottimo livello. Anche in Nazionale bisogna risollevarsi, sappiamo il nostro valore e ciò che vogliamo fare. Vogliamo dare il massimo».

