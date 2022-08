L’Inter potrebbe presto accogliere il difensore richiesto da Simone Inzaghi, si tratterebbe di Acerbi atteso in Italia

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrale biancoceleste si avvicina ai nerazzurri per completare il reparto difensivo. Vice De Vrij o Bastoni viste le sue caratteristiche. Il futuro è già scritto, ora si attende il ritorno in Italia del centrale che potrebbe avvenire da domenica e lunedì. Possibile vederlo già a Milano in quei giorni? Molto probabile e in questi giorni l’agente potrebbe avere nuovi contatti con l’Inter.

L’articolo Inter Acerbi, il difensore si avvicina: a Milano lunedì? Le ultima proviene da Calcio News 24.

