L’Inter è tornata ad allenarsi oggi, 5 dicembre, ad Appiano Gentile, in vista del match con l’Udinese del 9 dicembre: le foto

Archiviato il risultato positivo col Napoli, l’Inter torna ad Appiano Gentile con la testa già al prossimo match in calendario, quello del 9 dicembre con l’Udinese.

Ecco alcuni scatti della sessione d’allenamento odierna, a cui non hanno partecipato gli infortunati De Vrij, Bastoni e Pavard. Tra una sessione e l’altra, c’è anche spazio per i sorrisi e i ricordi, grazie ad Andrea Ranocchia, ex nerazzurro oggi presente ad Appiano.

