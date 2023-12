Il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli non ci sta a passare per favorita per lo Scudetto.

Cristiano Giuntoli al Gran Galà del Calcio ha parlato di Juventus e ha anche risposto alle frasi di Beppe Marotta. “Sono arrivato da poco e ho trovato un gruppo di lavoro straordinario, con Giovanni Manna che mi sta aiutando. In questo momento il club sta usufruendo del lavoro svolto nel passato recente”.

L’equilibrio

“Noi siamo la Juventus e dobbiamo riuscire a trovare un equilibrio tra competitività ed equilibrio finanziario. Questo non si può ottenere con una sola strategia, dal mercato o dal momento: dobbiamo essere bravi a sfruttare le occasioni e continuare a lavorare sui giovani che in questo momento ci stanno dando grandi soddisfazioni”.

Inter Juventus

Sul mercato

“Rinnovi? Stiamo parlando un po’ con tutti perché il gruppo ci sta dando soddisfazioni, nessuno in particolare, ma stiamo instaurando con tutti buoni rapporti. Nuovo acquisto a centrocampo? Vogliamo continuare nel progetto di sostenibilità e competitività, vedremo cosa arriverà più avanti. Iling ci può dare una grande mano. Soulé sta facendo molto bene, il prestito sta dando buoni frutti, il futuro non lo so ma speriamo giochi per la Juventus”.

Il sassolino

“Noi l’anti-Inter? Questo lo dice Marotta, loro sono i più forti da diversi anni ma non gli è andata bene e adesso cercano di dividere i favori del pronostico. Siamo consci delle nostre forze, puntiamo al quarto posto ma non limitiamo i sogni ai nostri calciatori. Essere secondi adesso non fa testo, è passato ancora troppo poco. Abbiamo creato un bellissimo gruppo ma è ancora presto”.

