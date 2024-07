L’Inter potrebbe chiudere a breve l’affare Rodriguez. Il contratto richiesto dal giocatore rientra nei parametri di Oaktree.

Nell’orbita nerazzurra, la ricerca di un nuovo esterno sinistro ha guadagnato nuovi contorni con l’infortunio patito da Buchanan. L’Inter, alla disperata ricerca di un rinforzo adeguato per la fascia, si trova a considerare varie alternative per sopperire a questa improvvisa necessità. Tra i nomi che circolano con più insistenza, quello di Ricardo Rodriguez emerge come una possibilità concreta, soprattutto alla luce delle ultime informazioni che delineano la proposta economica e contrattuale del giocatore svizzero, svincolatosi recentemente dall’esperienza al Torino.

Scelta tattica ed economica

La strategia di mercato nerazzurra sembra orientata verso la ricerca di un jolly difensivo capace di offrire garanzie senza gravare eccessivamente sul bilancio societario. Ricardo Rodriguez si inserisce in questo quadro come un’opzione attrattiva, specialmente per la sua volontà di adattarsi a una proposta contrattuale flessibile. Il giocatore, esterno di difesa con una solida esperienza in Serie A e a livello internazionale, rappresenta una soluzione potenzialmente vantaggiosa per la rosa guidata da Simone Inzaghi.

Alexis Saelemaekers Ricardo Rodriguez

I dettagli dell’offerta

Ricardo Rodriguez, a dispetto delle riserve espresse da alcuni settori del club, specialmente in merito alla questione anagrafica, ha posizionato la sua richiesta salariale a cifre considerate gestibili dalla dirigenza nerazzurra. Con un’offerta che si aggira attorno a 1,7 milioni di euro per la stagione, e l’apertura verso un contratto strutturato su base annuale con opzione per il secondo anno, lo svizzero sembra giocarsi le sue carte con pragmatismo, cercando di incontrare le esigenze economiche e sportive dell’Inter.

