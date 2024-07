L’attaccante islandese è diviso tra nerazzurri (che però non possono comprarlo in questo preciso momento) e viola.

L’interesse crescente per Albert Gudmundsson da parte di Inter e Fiorentina apre un vero e proprio intrigo di mercato, che vede l’attaccante islandese del Genoa al centro delle speculazioni. Gudmundsson, autore di 14 gol in 35 presenze nell’ultima stagione, ha suscitato l’attenzione dei top club italiani, pronti a tutto pur di assicurarsi le sue prestazioni. Il Genoa ha fissato la posta in gioco: 30 milioni di euro per cedere il giocatore, una cifra che per ora nessuno dei due club sembra voler soddisfare in pieno.

La mossa della viola

La Fiorentina, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha espresso un chiaro interesse verso il giocatore, mettendo sul tavolo un’offerta di 20 milioni, ben lontana però dai 30 richiesti dal Genoa. Gudmundsson sarebbe attratto dalla possibilità di giocare la Champions League, cosa che non potrebbe fare se accettasse l’offerta dei toscani. Palladino però gli offre la possibilità di essere protagonista insieme a Moise Kean.

Albert Gudmundsson

Le difficoltà nerazzurre

L’islandese piace tantissimo all’Inter ma ci sono diverse difficoltà da superare per portarlo a Milano: servono diverse cessioni, soprattutto quelle degli attaccanti Marko Arnautovic e Joaquin Correa. Il primo, nonostante alcune proposte da club turchi e un flirt con la Fiorentina, non sembra voler lasciare Milano. Per quanto riguarda il Tucu, dopo una stagione in prestito al Marsiglia, una possibile destinazione potrebbe essere il River Plate, ma i dettagli contrattuali ancora frenano la trattativa. Anche l’Aek Atene ha mostrato interesse, ma nulla è ancora definito.

