L’Inter si trova in un momento delicato della propria strategia di mercato, alle prese con decisioni importanti riguardanti il proprio attacco. La situazione attuale vede i nerazzurri con alcune certezze e molteplici incertezze legate alla rosa e ai potenziali acquisti e partenze. La squadra, che punta a rimanere competitiva sia in Italia sia in Europa, deve risolvere alcune questioni legate ai sostituti dei titolari e alla gestione del mercato in entrata e in uscita.

La situazione degi attaccanti

L’Inter vede come punti fermi dell’attacco Lautaro, Thuram e Taremi, ma sul fronte dei sostituti le cose si complicano. Correa, Arnautovic e Salcedo non sembrano offrire le garanzie necessarie per supportare adeguatamente la linea offensiva. La loro condizione fisica e il rendimento attuale sono fonte di preoccupazione e non offrono al tecnico le alternative solide di cui avrebbe bisogno. Salcedo è in partenza sicura, ma la situazione di Arnautovic e Correa complica le strategie di mercato dell’Inter a causa di prestazioni deludenti, anche nell’ultima amichevole di Pisa, che spingono la dirigenza a considerare la loro cessione.

Marko Arnautovic

Impasse sul mercato e possibili soluzioni

Il duo Arnautovic-Correa, oltre a non convincere sul campo, sta bloccando il mercato in entrata dell’Inter. I tentativi del club di realizzare fondi, necessari per nuovi acquisti come quello dell’islandese Gudmundsson, si scontrano con le complicazioni legate ai due attaccanti. Arnautovic, con un ingaggio di 3,5 milioni all’anno, e Correa, che ha rifiutato l’interesse di club arabi, rappresentano un peso economico rilevante che potrebbe gravare sulle finanze del club fino alla scadenza dei loro contratti nel 2025. L’ipotesi di rescissione contrattuale emerge come uno scenario possibile davanti alla mancanza di offerte concrete.

La ricerca di una quarta punta

L’Inter esplora altre vie per rinforzarsi, considerando giocatori per il ruolo di quarta punta. Tuttavia, le piste che portano a Bonazzoli e Pinamonti si rivelano complicate. Bonazzoli sembra destinato alla Cremonese, mentre Pinamonti, nonostante un ingaggio significativo di 2,4 milioni, non rappresenta la soluzione ideale. In questo contesto, si prospetta un confronto diretto con Arnautovic, che potrebbe essere persuaso ad accettare un ruolo di quarto attaccante, una mossa che potrebbe almeno parzialmente alleggerire le tensioni legate alla gestione dell’attacco.

In conclusione, l’Inter naviga in acque turbolente nel tentativo di riorganizzare il proprio attacco in vista della prossima stagione. Le decisioni riguardanti i giocatori in uscita (anche arrivando a proposte di rescissione consensuale), i possibili acquisti e la gestione delle risorse economiche saranno cruciali per definire la competitività della squadra. La dirigenza nerazzurra si trova di fronte a scelte difficili, cercando di bilanciare aspirazioni sportive e sostenibilità finanziaria.

