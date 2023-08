La trattativa riguardante l’estremo difensore svizzero sta diventando una vera e propria telenovela anche se il buon esito non è mai stato in dubbio.

Non ci sono aggiornamenti significativi sulla vicenda Yann Sommer: lo svizzero vuole fortemente l’Inter perché sa che se restasse al Bayern Monaco perderebbe certamente il posto da titolare e probabilmente anche l’Europeo con la Svizzera.

Piero Ausilio

I bavaresi però non vogliono liberarlo mentre i nerazzurri vogliono risparmiare qualche milione sulla clausola rescissoria di 6 milioni che lo stesso portiere ha fatto inserire nel suo contratto. La Gazzetta dello Sport ritiene che i tedeschi debbano dare una risposta a breve sull’ultima offerta dell’Inter da 4 milioni; i nerazzurri potrebbero decidere da un momento all’altro di pagare la clausola per non perdere altro tempo ma vorrebbero evitare di farlo per non infastidire il Bayern.

