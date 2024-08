I nerazzurri domani sera affronteranno la formazione araba nella penultima amichevole di questo precampionato.

L’Inter si prepara a una delle amichevoli più interessanti di questa pre-season, quella contro l’Al-Ittihad. La squadra guidata da Simone Inzaghi ha vinto 3 delle 4 partite amichevoli giocate finora, pareggiando solo col Pisa.

I dettagli

La sfida tra Inter e Al-Ittihad è in programma mercoledì 7 agosto 2024, nella cornice dell’U-Power Stadium di Monza: il fischio d’inizio ci sarà alle 20:30. Questa partita rappresenta il penultimo impegno amichevole per i nerazzurri prima dell’inizio del campionato; domenica prossima ci sarà l’ultimo incontro non ufficiale contro il Chelsea prima del debutto in Serie A contro il Genoa del 17 agosto.

Marcus Thuram

Come guardare la partita

Gli appassionati di calcio potranno seguire il match in diretta grazie alla trasmissione su DAZN, sia via televisore che in streaming. Per chi preferisce guardare l’evento comodamente da casa, sarà sufficiente accedere alla piattaforma DAZN tramite dispositivi come smart TV, Google Chromecast, Amazon Firestick, e console di videogiochi. Inoltre, per gli abbonati DAZN, la partita sarà visibile anche sul canale DAZN 1 (214 del satellite Sky), ampliando ulteriormente le modalità di fruizione.

Le probabili formazioni

Per quanto riguarda le formazioni, l’Inter si presenterà presumibilmente con un 3-5-2 che dovrebbe vedere in campo Sommer in porta; davanti a lui Pavard, Acerbi e Bastoni. Gli esterni dovrebbero essere Darmian e Dimarco ed il centrocampo dovrebbe essere quello titolare; in attacco al fianco di Correa ci dovrebbe essere Thuram. Dall’altra parte, l’Al-Ittihad, guidato da Laurent Blanc, potrebbe rispondere con un 4-3-3, schierando talenti internazionali come Benzema, Fabinho e Diaby.

