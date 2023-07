Amichevole precampionato in Giappone tra Inter e Al Nassr: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live della partita

In Giappone, Inter-Al Nassr si affrontano in amichevole per quello che è il test stagionale.

Inter-Al Nassr: la cronaca LIVE

E’ cominciato il match in Giappone

1′ OCCASIONE INTER: Azione dalla sinistra con Barella che serve Gosens, ma l’azione viene fermata per fuorigioco.

TABELLINO

Inter-Al Nassr 0-0

L’articolo Inter-Al Nassr 0-0 LIVE: è cominciato il match proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG