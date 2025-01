Inter al top: è più forte di quella della seconda stella

Dopo una partenza di stagione piuttosto altalenante, la squadra di Inzaghi sembra aver imboccato la strada giusta: alcuni numeri fanno ben sperare.

Nel fulcro del calcio italiano, l’Inter si conferma protagonista assoluta, chiudendo il 2024 con prestazioni che non solo entusiasmano i tifosi ma pongono le basi per aspirazioni ancora più elevate.

Tra traguardi raggiunti e obiettivi futuri, i nerazzurri non smettono di sorprendere, dimostrando una forza e una coesione che potrebbero portarli a conquistare nuovi e prestigiosi titoli.

Prossimi obiettivi

Guardando al futuro, l’agenda dell’Inter si annuncia densa di appuntamenti cruciali. Il primo impegno è rappresentato dalla Supercoppa, con la semifinale in programma a Riad il 2 gennaio contro l’Atalanta. Questa competizione rappresenta un’importante vetrina e una potenziale conferma dell’ottimo momento della squadra. Oltre alla Supercoppa, gli obiettivi includono la conquista di un nuovo scudetto, un traguardo che l’Inter non raggiunge dai tempi di José Mourinho, e l’ambita Champions League, dopo essere stati vicini alla vittoria due stagioni fa.

La genesi

È impossibile non notare come il percorso dell’Inter sembri essere segnato da momenti di crescita e consapevolezza nati anche da sconfitte passate, come quella contro il Manchester City a Istanbul, che hanno contribuito a forgiare lo spirito e la determinazione della squadra.

Esultanza Inter

Numeri da capogiro

La squadra nerazzurra ha chiuso l’anno con statistiche impressionanti: l’analisi della Gazzetta dello Sport parte da queste per mostrare come l’Inter in teoria possa ambire anche alla vittoria della Champions. Con 15 giocatori diversi andati a segno nel corso del campionato, l’Inter si distingue per la sua capacità di far emergere il talento di ogni componente della rosa. In particolare, il contributo dei difensori, autori di 12 reti, evidenzia un equilibrio tra reparti che poche squadre possono vantare. Non meno significativo è il dato relativo ai gol segnati nei primi quindici minuti del secondo tempo, che testimonia una strategia e una preparazione fisica di alto livello. Nessuna squadra nei top campionati europei ha fatto meglio dell’Inter per quel che riguarda tutte queste 3 componenti. La rosea sostiene che di sicuro la squadra di questa stagione è la più completa delle Inter inzaghiane.

