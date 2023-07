Inter, Aleksandar Stankovic: «Mio riferimento a centrocampo? Direi Calhanoglu» Le parole del giovane centrocampista

Aggregato alla prima squadra dell‘Inter, il classe 2005 Aleksandar Stankovic, figlio di Dejan, ha rilasciato delle dichiarazioni ad Inter Tv.

LE PAROLE- «Essere qui è una grande opportunità, tutti i giorni si impara qualcosa di nuovo dai campioni che sono in campo e dal mister che mi dà sempre una grandissima mano, ogni giorno imparo e porto a casa qualcosa. Un centrocampista di riferimento oltre a mio papà? Dico Calhanoglu. Ha qualità, vorrei rubargli la sua tranquillità e il tiro, è un giocatore di riferimento per me come tutti gli altri del ruolo che sono qui, sono dei campioni, fortissimi. Cosa ruberei a mio padre? Vorrei dire tutto, ma se proprio devo scegliere dico il tiro. Come mi descriverei? Posso fare sia il difensore centrale che il mediano. Il mio punto debole è la rapidità nei primi passi, il mio punto forte il tiro e la qualità»

L’articolo Inter, Aleksandar Stankovic: «Mio riferimento a centrocampo? Direi Calhanoglu» proviene da Inter News 24.

