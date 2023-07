Inter, Carboni: «Monza Gagliardini mi ha consigliato di venire qui» Le parole del neo acquisto brianzolo

Passato in prestito al Monza, Valentin Carboni vuole convincere e stupire con una grande stagione l’Inter, per poi rientrare e trovare la sua occasione in nerazzurro.

In occasione della sua presentazione, il classe 2005 ha parlato ed espresso le sue emozioni per la nuova avventura.

LE PAROLE- «Sono molto contento, ho tanta voglia di iniziare. Ritrovo qui mio fratello Franco e papà. Cercheremo di fare il meglio per il Monza, per la squadra e per tutti. Cercherò di mirliorare e di avere continuità, oltre che aiutare la squadra come posso. Gagliardini? Mi ha chiamato per venire. Mi ha detto che mi aspettava. Marotta mi ha consigliato al Fantacalcio? Mi fa molto piacere che una persona come lui dica queste cose. Cercherò di segnare un paio di gol »

