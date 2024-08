I nerazzurri non dovrebbero fare altri colpi in entrata dopo la chiusura dell’affare Palacios.

L’Inter si appresta a chiudere la propria sessione estiva di mercato senza grossi scossoni. La dirigenza del club ha pianificato con precisione e grande lungimiranza le proprie mosse, assicurandosi di rafforzare la squadra senza lasciarsi trascinare dalle frenetiche e spesso imprevedibili ultime ore di mercato.

Mehdi Taremi

La strategia di mercato dell’Inter

Le operazioni in entrata si sono state principalmente 3, Taremi e Zielinski sono arrivati a costo zero, mentre Josep Martinez dal Genoa è costato 15 milioni di euro: tutte le trattative sono state condotte tra la fine della scorsa stagione e l’inizio dell’estate. L’ultima pedina di questo attento mosaico di mercato è l’arrivo dell’argentino Tomas Palacios, che sancisce definitivamente la conclusione delle operazioni in entrata per l’Inter.

Operazioni in uscita

Nonostante il mercato in entrata possa considerarsi chiuso al 99%, secondo Tuttosport l’Inter si sta concentrando ora sulle operazioni in uscita. Questa fase del mercato vedrà l’attenzione rivolta principalmente verso i giovani talenti del club, con un occhio di riguardo verso il loro futuro e la possibilità di guadagnare esperienza altrove. Fontanarosa e Salcedo sono tra i giovani che l’Inter ha deciso di cedere. Il braccetto mancino che ha svolto tutto il precampionato agli ordini di Inzaghi andrà in prestito alla Reggiana. Tutto da chiarire invece il futuro dell’attaccante: i nerazzurri vorrebbero cederlo a titolo definitivo.

