L’ex centravanti del Porto è consapevole che si gioca parecchio in questi giorni in cui ad Appiano non ci sono Lautaro, Thuram ed Arnautovic.

L’Inter si sta preparando, seppur a ranghi ridotti, alla nuova stagione: la Gazzetta dello Sport sottolinea che Mehdi Taremi si sta allenando alla grande in quel di Appiano Gentile.

La scoperta

Le sue qualità tecniche e umane emergono sia in campo sia fuori: l’ex Porto si è già guadagnato l’apprezzamento di staff tecnico e compagni. Ha già dimostrato di avere una grande propensione al goal che porta la rosea ad accostarlo a due che Inzaghi conosce bene, ovvero Miro Klose ed Edin Dzeko. In attesa che la rosa si completi con i rientri dei compagni, Taremi è chiamato a farsi valere nelle amichevoli pre-stagionali, e nelle prime gare della stagione considerato che i titolari arriveranno solo ad agosto.

Edin Dzeko

Gli obiettivi

La squadra si prepara ad affrontare una stagione ricca di impegni mirando a confermarsi in Italia e a recitare un ruolo da protagonista in Europa. L’arrivo di nuovi elementi di spicco come Taremi, Zielinski e Josep Martinez, si inserisce in un progetto ben definito di crescita e rinnovamento.

Cosa manca

Per quel che riguarda il mercato, all’Inter manca solo un braccetto sinistro che possa sostituire almeno numericamente l’infortunato Buchanan che resterà out fino ad almeno novembre. Al momento la società non fa filtrare nulla riguardo l’eventuale acquisto di una quinta punta; molti giornali sostengono che per via dell’elevato numero di partite da disputare ce ne sarebbe bisogno.

