I nerazzurri rimettono ordine alle loro idee dopo la rinuncia (o beffa) di Cabal: ecco gli obiettivi al momento.

L’Inter si trova a dover rafforzare il proprio reparto difensivo, focalizzando la sua attenzione su un elemento qualitativo per la fascia sinistra. La necessità nasce dall’urgenza di sostituire adeguatamente Buchanan, recentemente infortunato. Tuttavia, la società nerazzurra, seguendo precise indicazioni dal proprio partner finanziario Oaktree, mira a investire con oculatezza, privilegiando giovani di prospettiva a condizioni economiche vantaggiose.

Tajon Trevor Buchanan

Gli obiettivi

La lista dei possibili rinforzi è eterogenea e comprende giocatori che militano in campionati diversi. In primo piano, secondo il Corriere dello Sport, c’è Johan Vasquez del Genoa, mentre anche Jakub Kiwior, attualmente all’Arsenal, ha un bagaglio di esperienza già maturato in Serie A con la maglia dello Spezia e rappresenta un altro profilo interessante. L’Arsenal lo valuta 20 milioni di euro ma l’Inter vorrebbe prenderlo solamente in prestito.

Situazioni difficili

Infine, c’è Robert Renan, difensore brasiliano di 20 anni di proprietà dello Zenit San Pietroburgo ma che gioca in prestito all’Internacional di Porto Alegre. Nonostante l’interesse, ci sono dei fattori da considerare che potrebbero rallentare o addirittura bloccare le trattative. Il contratto del difensore ha una clausola rescissoria fissata a 26 milioni di euro ma si pensa che lo Zenit possa trattare anche per 20. I Gunners, invece, non sembrano inclini a considerare la formula del prestito per Kiwior anche se il suo desiderio di ritornare in Serie A potrebbe diventare un elemento chiave nelle trattative future.

