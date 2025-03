Inter, allarme infinito sulle fasce: chi giocherà nelle prossime partite?

Inter in crisi sugli esterni: con ben 4 laterali fuori sui 5 a disposizione, resta da capire come affrontare le prossime sfide.

L’Inter non si trova in un momento felicissimo: la squadra appare molto stanca per via degli impegni su 3 fronti ma i risultati non sono per nulla negativi. In questi giorni in particolare bisogna fare i conti con l’emergenza sulle fasce. Oltre all’infortunio di Dimarco, che resterà fuori più a lungo del previsto, la situazione si complica con altre assenze che limitano drasticamente le scelte di Simone Inzaghi. Sono in tutto 4 i giocatori indisponibili sugli esterni: Inzaghi si trova costretto a gestire una rotazione quasi inesistente e dovrà cercare soluzioni d’emergenza per affrontare le prossime sfide decisive in campionato e in Champions League.

Un recupero possibile ma tante incertezze

Tra le poche notizie positive c’è quella riguardante Carlos Augusto che potrebbe rientrare in tempo per la gara contro il Monza di sabato prossimo o, al più tardi, per il ritorno con il Feyenoord. La sua presenza sarebbe fondamentale per dare un minimo di respiro sulle corsie laterali e permetterebbe di riequilibrare almeno parzialmente la formazione visto che l’unico a disposizione è Dumfries sull’altra corsia. Resta però il dubbio sulle condizioni fisiche del brasiliano.

Fasce scoperte fino alla sosta: il piano di Inzaghi

Sky Sport aggiorna la situazione sostenendo che Darmian e Zalewski staranno fuori fino alla pausa per le Nazionali della seconda metà di marzo: la gestione delle fasce diventa quindi un vero rompicapo. L’Inter dovrà affrontare Monza, Feyenoord e Atalanta senza tre laterali, il che obbliga il tecnico a pensare ad adattare qualcuno sulla fascia o proprio a cambiare modulo. Qualcosa si inizierà a capire già da domani, vigilia del match d0andata col Feyenoord; gara a cui dovrebbe partecipare Calhanoglu, per lui solo una botta contro il Napoli.

