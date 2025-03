Inzaghi sa come risollevare l’Inter: il piano che può cambiare tutto

Gli infortuni e le fatiche mentali minano il rendimento della squadra ma Inzaghi sembra avere una soluzione per alzare il livello.

L’Inter è nel bel mezzo di una stagione senza precedenti: il nuovo format della Champions League ed il Mondiale per Club da disputare in estate hanno ingolfato il calendario. La squadra sta cercando di non tralasciare nessuna competizione ma così facendo il rendimento in tutte quante sta calando. Inzaghi in questo momento sta cercando di trarre il massimo da tutti i suoi giocatori ma avrebbe bisogno in particolare di quelli che non vengono considerati titolari. Gli infortuni che hanno colpito la squadra hanno complicato la situazione, soprattutto sugli esterni.

Inzaghi alla ricerca di una scossa psicologica

L’aspetto psicologico è al centro del lavoro di Inzaghi in queste ore; è quanto evidenzia la Gazzetta dello Sport. La situazione dell’Inter è paragonata a quella di un tennista che ha sprecato un match point: bisogna evitare che la squadra si soffermi troppo su quella occasione mancata, rischiando di compromettere il prosieguo della stagione. Il tecnico sa che la testa è fondamentale per reagire e ricompattarsi. La squadra deve rimanere focalizzata sull’obiettivo, senza farsi travolgere dalle difficoltà passate. È il momento di riprendersi ciò che è stato costruito con fatica dalla scorsa estate.

Il destino dell’Inter nelle sue mani

L’Inter, nonostante la vittoria sfumata sabato, ha ancora tutto nelle proprie mani. La squadra non dipende più da fattori esterni, ma solo dalla capacità di riprendersi. In questa fase delicata, il tecnico è consapevole che i giocatori meno coinvolti finora devono assumersi una maggiore responsabilità. Se da un lato alcuni, come Bisseck e Zielinski, hanno dato segnali positivi, dall’altro ci si aspetta di più dagli attaccanti e dai centrocampisti Frattesi e Asllani, che finora non hanno avuto l’impatto sperato.

