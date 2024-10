Domani sera i nerazzurri giocheranno l’ultima gara prima della seconda sosta per le nazionali: Inzaghi ha diversi dubbi di formazione. L’Inter si prepara ad affrontare il Torino a San Siro con quasi tutti i giocatori a disposizione, tenendo però gli occhi aperti su alcuni aspetti che potrebbero influenzare la formazione scelta da Simone Inzaghi. Dopo un periodo caratterizzato da diverse rotazioni di squadra, dovute soprattutto agli impegni in Champions League, i nerazzurri si ritrovano ora a dover fare i conti con la gestione fisica di alcuni dei suoi elementi più significativi. I ritorni Dopo una fase caratterizzata da tanto turnover, Inzaghi è pronto a riportare in campo la formazione titolare con l’obiettivo di affrontare il Torino con il miglior schieramento possibile. Mancheranno chiaramente Barella ed il lungodegente Buchanan. Due casi da monitorare Un punto di preoccupazione per Inzaghi, riguarda il benessere fisico di alcuni giocatori chiave in difesa. Dopo un […]

